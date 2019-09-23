مسؤول في "محمد بن راشد للفضاء": مهمة 25 سبتمبر هي البداية فقط

قال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إن مهمة صعود الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر ليست سوى المهمة الأولى التي سيتبعها مهمات أخرى.
مسؤول في مركز #محمد_بن_راشد للفضاء: مهمة 25 سبتمبر هي البداية فقط و #طموح_زايد لا حدود له— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
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@astro_hazzaa@MBRSpaceCentre
#طموح_زايد_يعانق_الفضاء #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ieM0FtWnmF
وصرح في حوار خاص لـ "البيان"، من موقع المنصة التي ثبت عليها صاروخ سويوز أف جي متزينا بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء استعدادًا للمهمة المقبلة:" سيكون لدينا المزيد من المهمات في المستقبل والعديد من التجارب العلمية.. انها البداية فقط!.
وسألت "البيان" المري عن المعنويات والحالة الجسدية لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي الذين التقى بهما لأول مرة أمس بعد مرحلة العزل الصحي، ومن المقرر أن يلتقي بهما للمرة الثانية مساء اليوم. استمعوا الى إجابته في هذا الفيديو الذي أعدته "البيان" على بعد امتار من المنصة التي شمخ في سمائها علم الامارات عاليا مسجلاً اول حضور للعرب في تاريخ هذا المكان الممتد لستة عقود.