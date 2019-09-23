مسؤول في "محمد بن راشد للفضاء": مهمة 25 سبتمبر هي البداية فقط

المصدر: بيكونور - ابراهيم توتونجي

قال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إن مهمة صعود الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر ليست سوى المهمة الأولى التي سيتبعها مهمات أخرى.

وصرح في حوار خاص لـ "البيان"، من موقع المنصة التي ثبت عليها صاروخ سويوز أف جي متزينا بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء استعدادًا للمهمة المقبلة:" سيكون لدينا المزيد من المهمات في المستقبل والعديد من التجارب العلمية.. انها البداية فقط!.

وسألت "البيان" المري عن المعنويات والحالة الجسدية لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي الذين التقى بهما لأول مرة أمس بعد مرحلة العزل الصحي، ومن المقرر أن يلتقي بهما للمرة الثانية مساء اليوم. استمعوا الى إجابته في هذا الفيديو الذي أعدته "البيان" على بعد امتار من المنصة التي شمخ في سمائها علم الامارات عاليا مسجلاً اول حضور للعرب في تاريخ هذا المكان الممتد لستة عقود.