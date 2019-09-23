بالصور والفيديو.. "البيان" ترصد نقل الصاروخ "سويوز إم أس 15"

المصدر: بيكونور - إبراهيم توتونجي

مع خيوط الشمس الأولى، وفي ظل درجة حرارة وصلت إلى سبعة، كانت الحماسة تدفئ قلوب المئات من الصحافيين والسواح الذين توافدوا من دول العالم الى هذه النقطة النائية من صحراء بيكونور والتي تبعد مسافة ساعتين عن الطريق الرئيسي.

بعد نصف ساعة انتظار قرب مبنى بدا عليه القدم، تحركت قاطرة خضراء ببطء حاملة الصاروخ "سويوز إم أس 15" الذي تم تجميعه خلال الساعات الماضية في هذا المكان، متجهة إلى منصة إطلاق المركبة الفضائية التي ستنطلق يوم 25 سبتمبر حاملة معها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

"البيان" كانت في ارض الحدث وعادت بهذه الصور والفيديوهات.