سفارة الإمارات بالأردن تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم

المصدر: عمان - ماجدة أبو طير

شهدت سفارة الإمارات في عمّان منذ صباح اليوم الأحد 22/9/2019 توافد المواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقد عبر عدد من المواطنين ممن شاركوا بالانتخابات، عن ارتياحهم لسهولة الإجراءات وعملية التصويت، بفضل الترتيبات والإمكانات التي وفرتها السفارة منذ وصول الناخب إلى مقر السفارة وحتى قيامه بأداء حقه الدستوري المتمثل في التصويت لمن يراه الأنسب من بين قائمة المرشحين.

وكانت السفارة بعمّان، قد دعت المواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية والواردة أسماءهم في القوائم الانتخابية إلى المشاركة في الانتخابات، وذلك بمقر السفارة يومي 22 و23 سبتمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساءا.

وتولى أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى الأردن، مهام رئاسة المركز الانتخابي داخل السفارة، وعضوية كل من المستشار فيصل أحمد آل مالك، والسيدة عائشة النقبي، سكرتير ثاني والسيد فهد منير العتيبي، سكرتير ثالث.

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