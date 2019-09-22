انطلاق التصويت لانتخابات المجلس الوطني خارج الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت سفارة الدولة لدى أستراليا مركز الاقتراع لليوم الأول في العاصمة كانبرا لاستقبال مواطني الدولة وذلك للتصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019.

كما افتتح سعادة السفير خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى كوالالمبور-ماليزيا، مركز الانتخابات بمقر البعثة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وأشرف على سير العملية الانتخابية برفقة أعضاء اللجنة.

من جانبها افتتحت سفارة الدولة في مسقط المركز الانتخابي لليوم الأول، ودشن سعادة السفير محمد سلطان السويدي سفير الدولة، العملية الانتخابية، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الوطني.

وافتتحت سفارة الدولة في كييف المركز الانتخابي لليوم وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كييف بمقر السفارة.