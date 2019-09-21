توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا ظهرا يصبح رطبا ليلا وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية والغربية، ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا.

لموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:26 عند الساعة 08:54 والجزر الأول عند الساعة 10:20 الثاني عند الساعة 36:01

و الموج في بحر عمان خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 46: 13 الثاني عند الساعة 51:04 والجزر الاول عند الساعة 54: 08 عند الساعة 21:31 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 80 25

دبي 41 31 75 20

الشارقة 42 26 85 20

عجمان 41 31 85 35

أم القيوين 42 25 80 30

رأس الخيمة 42 26 80 25

الفجيرة 35 28 75 50

العين 41 30 55 15

ليوا 43 27 85 15

الرويس 41 28 85 25

السلع 40 29 90 30

دلما 39 31 90 40

طنب الكبرى 36 29 85 50

طنب الصغرى 36 29 85 50

أبو موسى 36 29 85 50 .