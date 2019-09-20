محمد بن زايد: نقف إلى جانب السعودية ونرفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها

المصدر: أبوظبي ـــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، كلاً على حدة، مايك بومبيو وزير الخارجية، ورايان مكارثي وزير الجيش، بالولايات المتحدة.

وبحث سموه وبومبيو علاقات الصداقة والتعاون، وتطورات الأحداث في المنطقة، وتداعيات هجمات «أرامكو» في السعودية.

وقال سموه إن الإمارات ودول العالم تدعم المملكة وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي.

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