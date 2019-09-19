محمد بن زايد يستقبل رايان مكارثي وزير الجيش الأمريكي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي رايان مكارثي وزير الجيش بالولايات المتحدة الامريكية.

و بحث سموه و المسؤول الأمريكي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية الصديقة خاصة في الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.

و استعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية و الوفد الموافق للوزير الأمريكي.