شرطة أبوظبي تنشر فيديو لحوادث مرعبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء

دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات ضمن حملة درب السلامة إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وعدم تجاوز الإشارة الحمراء حيث يشكل ذلك خطورة بالغة على السائقين والمركبات الأخرى ومستخدمي الطريق ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية المأساوية التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات .

وبثت شرطة أبوظبي فيديو توعوي يوضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء من خلال كاميرات المراقبة بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم -أبوظبي.

وتبلغ قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، أما قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للشاحنات فتبلغ 3000 درهم غرامة، ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة.