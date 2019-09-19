600 ألف يوقعون على «وثيقة المليون متسامح»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الموقعين على «وثيقة المليون متسامح»، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية أكثر من 600 ألف شخص من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية والأجنبية، حيث شارك في الوثيقة ما يقارب 150 جنسية.وقد وقع معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل صباح أمس على الوثيقة مؤكداً أن نهج التسامح أصبح مرادفاً لاسم دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية»، مشيراً إلى أن السعادة والتسامح والتميز من عناصر التفوق والريادة في السنوات القادمة وأسلوب عمل يومي بوزارة العدل.

وشهد مراسم التوقيع من دار زايد للثقافة الإسلامية الدكتورة نضال الطنيجي مدير عام الدار، وعلي العلوي مدير الفرع في أبوظبي، وإبراهيم المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة في فرع أبوظبي، ومن وزارة العدل خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وحمدان الخميري مدير مكتب معالي وزير العدل.

وأشارت آخر الإحصائيات أن الفريق المعني بالعمل على «وثيقة المليون متسامح» قام بالتواصل مع 129 مؤسسة بالدولة، منها 75 مؤسسة في أبوظبي و14 بدبي و15 بالشارقة و21 مؤسسة في عجمان، إلى جانب مشاركة 3 مؤسسات من رأس الخيمة ومؤسسة واحدة من الفجيرة، فيما أبدت 66.7% من المؤسسات التي قامت دار زايد للثقافة الإسلامية بالتواصل معها رغبتها بدعم مبادرة الوثيقة.

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