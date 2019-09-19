الترويج للقمة العالمية للتسامح في دول أوروبية

المصدر: دبي - البيان

اختتم فريق عمل القمة العالمية للتسامح، في نسختها الثانية، سلسلة من الزيارات شملت عدداً من الدول الأوروبية هي هولندا وبلجيكا وفرنسا، جرى خلالها التعريف بفعاليات القمة وأبرز المشاركين والمتحدثين ومحاور الجلسات، وتشجيع المختصين والمؤسسات ذات العلاقة على المشاركة فيها، باعتبارها منصة متخصصة لهم بالدرجة الأولى.

وتُنظم القمة العالمية للتسامح برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر المقبل، حيث ترصد القمة، التي تحمل شعار «التسامح في ظل الثقافات المتعددة: تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولاً إلى عالم متسامح»، سبل الشراكة والتعاون البناء مع بعض المؤسسات العالمية المختصة بالسلام والتسامح.

نشر السلام

وأكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، رئيس اللجنة العليا المُنظمة للقمة العالمية للتسامح، أهمية هذه الزيارات واللقاءات في توسيع نطاق المشاركة في القمة.

فيما قدّم خليفة محمد السويدي، المنسق العام للقمة، ورئيس الوفد المشارك في الرحلات الترويجية، عرضاً عن آخر الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية للقمة.