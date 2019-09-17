توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً . الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.بحر عمان : خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:29 عند الساعة 03:32.

الجزر الأول عند الساعة 08:58 الثاني عند الساعة 32:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 29 85 25

دبي 39 30 80 30

الشارقة 40 28 85 30

عجمان 38 30 85 35

أم القيوين 39 27 90 30

رأس الخيمة 38 29 85 40

الفجيرة 37 30 80 45

العين 42 28 70 25

ليوا 42 27 90 25

الرويس 38 28 90 45

السلع 38 29 90 40

دلما 37 31 85 50

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبو موسى 38 31 80 45