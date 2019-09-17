شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر القيادة البطيئة في المسار الأيسر

المصدر: البيان الإلكتروني

حثت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة #درب_السلامة على إستخدام المسار الأيمن من الطريق في حال قيادتهم بسرعات بطيئة حتى لا تعرقل المركبات التي تسير بالسرعة المحددة على الطريق و إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.

ونفذت مديرية المرور و الدوريات بشرطة أبوظبي (نحو 62 محاضرة مرورية للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بأبوظبي و السائقين بالشركات الخاصة) ، ضمن خطة التوعية الاستباقية للحد من السلوكيات المرورية التي تتسبب في الازدحامات و الحوادث المرورية، وفي إطار خطة التوعية للربع الثالث من العام الجاري "الطريق لك و لغيرك".

وأشارت إلى الخطورة الناتجة عن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر ( #مسار_التجاوز ) أو المسار الأوسط مما يسبب إرباك في الحركة المرورية و عرقلة للمركبات التي تسير بسرعة الطريق مما قد ينتج عنه حوادث مرورية جسيمة و خصوصاً على الطرق السريعة.

و دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق وعدم عرقلة حركة السير و المرور، وشددت على تطبيق المادة (84) للمخالفين "عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى و مخالفتها 400 درهم ".