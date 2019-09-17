محمد بن زايد: أبطالنا أوسمة عز وفخر خالدة

المصدر: الفجيرة والعين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن، علي الظنحاني وسيف الطنيجي وناصر الكعبي وسعيد المنصوري، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة ومنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، حيث أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء.

وقال سموه: «إن شهداءنا أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره ومكتسباته ونصرة للحق والواجب، سيظلون أوسمة عز وفخر خالدة تزين صدور أبناء دولة الإمارات جيلاً بعد جيل».

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن صالح بن عمرو، وزايد العامري. وأعرب سموه، خلال زيارته، خيم العزاء في بني ياس بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين. كما قدّم سموه، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر الكعبي، وسعيد المنصوري، وذلك خلال زيارته خيم العزاء بالفوعة ومنازف في العين.

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن