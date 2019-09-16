محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهداء الوطن علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي راشد الطنيجي، وناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة ومنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين.

و أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء .. سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم جميل الصبر والسلوان.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: " إن شهداءنا أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعا عن أمنه واستقراره ومكتسباته ونصرة للحق والواجب .. سيظلون أوسمة عز وفخر خالدة تزين صدور أبناء دولة الإمارات جيلا بعد جيل" .

و أضاف سموه خلال تبادله الأحاديث مع أسر وذوي الشهداء: "أن أسر وذوي الشهداء مدرسة عظيمة جسدت منظومة القيم والوفاء والولاء والانتماء والبذل التي تربى عليها أبناء الوطن ..نعتز بهم .. وستبقى قصص شجاعة أبطالنا و قوة إرادة أسرهم تروى للأجيال بكل فخر".

رافق سموه خلال تقديمه العزاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.