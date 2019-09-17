طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة غائما جزئياً ورطباً و تتكون بعض السحب الركامية .

و يكون الطقس غداً الثلاثاء غائماً جزئياً على بعض المناطق ورطبا غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يوم الاربعاء يكون الطقس رطبا صباحاً غرباً يصبح صحواً إلى غائم جزئيا.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الخميس فيكون الطقس رطبا مع فرصة لتشكل ضباب على بعض المناطق الغربية صباحا، يصبح مغبراً إلى صحو بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا قليلا شمالاً وشرقا ويكون رطبا غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت يكون الطقس غائما جزئيا على بعض المناطق ورطبا غرباً صباحاً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

