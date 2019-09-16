بلدية دبا تصادر "708" كيلوغرامات من المواد الغذائية

المصدر: البيات الإلكتروني

نفذت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة عدداً من حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها ،حيث بلغت عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال الفترة "يونيو وحتى أغسطس" من العام الجاري (1624) جولة منها (1359) محلاً ، و(265) على أسواق اللحوم والأسماك ، وتم توجيه (131) انذاراً للمخالفين و تحرير (273) مخالفة و إغلاق (2) محلات وتم مصادرة (708) كيلو غرام من مواد غذائية و استهلاكية غير صالحة للإستهلاك ولعدم استيفائهم للإشتراطات الصحية، بالإضافة إلى حملات تفتيشية على سيارات توزيع ونقل وتخزين المواد الغذائية والتي بلغ عددها ( 76) سيارة، وتم ضبط ومخالفة ( 54) سيارة لعدم إلتزامهم بالإشتراطات وقوانين الصحة العامة ، ولعدم وجود تصريح توزيع صادر من البلدية .

وأكد المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا أن هذه الحملات تأتي في إطار رسالة البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة و تجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بصحة سلامة المجتمع من خلال البرامج التفتيشية والرقابية المكثفة و الشاملة بالإضافة إلى الحملات التوعوية في وسائل التواصل الإجتماعي بهدف توعية الجمهور في هذه القطاعات.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع ، لكونها تشكل تهديداً جدياً لسلامة المجتمع نتيجة مزاولة أنشطة غير مستوفية للشروط الصحية.