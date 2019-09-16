مدير مركز بريد الخان الجديد لـ "البيان": إنجاز معاملات الجمهور في 5 دقائق

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد محمد يوسف آل علي مدير مركز بريد الخان الجديد في تصريحات خاصة لـ "البيان" أنه يجري العمل على تطوير الخدمات البريدية المقدمة للجمهور حيث تم زيادة عدد الموظفين ليصبح 5 موظفين إضافة إلى زيادة عدد الكاونترات بهدف تقدين خدمة 5 نجوم لكافة المتعاملين مع المركز.

وقال آل علي الذي ظل يعمل منذ 15 عاما في المجال البريدي أنه خلال اليوم الأول منذ تسلمه مهام المدير استقبل الممتب أكثر من 200 متعامل وأنه يتم إنجاز دخوله إلى معاملة المستخدم خلال 5دقائق من لحظة دخوله إلى خروجه من المركز، مبينا أنه خلال العام الماضي حصل على شهادة سعادة المتعاملين من وزارة السعادة والإيجابية وأنه سوف يترجم ما اكتسبه من خبرات ليصبح حقيقة على أرض الواقع.