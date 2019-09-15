بعد حصوله على التصنيف «الأسوأ».. بدء تطوير مركز «خدمات المعاشات» في الشارقة

المصدر: الشارقة :أسامة أحمد

بدء العمل بتطوير خدمات مركز الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الشارقة والذي حصل على نتيجة أسوأ مراكز الخدمة.

وباشر أحمد ماجد المدير الجديد المكلف بتطوير الخدمات مهامه حيث عقد اجتماعاً مع الموظفين وناقش معهم السبل الكفيلة لتطوير الخدمات ونيل رضا المتعاملين، مؤكدا بأن الهيئة تعمل جاهدة من أجل تطوير الخدمات وأن العزم متوفر لدى الجميع لتطويرها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قد اطلع على نتائج تقييم 600 مركز خدمات في 29 جهة حكومية اتحادية، إذ كان سموه قد وجه في يوليو الماضي بتقييم مراكز الخدمات الحكومية وتحديد المراكز الخمسة الأفضل وتلك الأسوأ.

وعلى إثر نتائج التقييم، وجه سموه بتغيير مدراء أسوأ المراكز فوراً، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور بمستوى يليق بدولة الإمارات، كما وجه بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر في هذه المراكز ويطور خدماتها، بحيث سيقوم سموه بزيارة هذه المراكز وتفقد آلية العمل فيها بنفسه.