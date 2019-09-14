«الوطنية للانتخابات»: لا تعويضات للفائزين أو الخاسرين

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

نفى الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن تقوم اللجنة الوطنية بصرف تعويضات مالية للخاسرين أو الفائزين في السباق الانتخابي على أحد المقاعد الـ20 المخصصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة.

وأفاد بأن تداول بعض المرشحين أو الناخبين لمفاهيم تشير إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستتولى مهام تعويض المرشحين الخاسرين على أن يتولى المجلس الوطني الاتحادي مهمة تقديم تعويضات للمرشحين الفائزين، على المصروفات التي تكلفتها حملاتهم الدعائية، يُعدّ أفكاراً مغلوطة وغير صحيحة.

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ـــ لا تعويضات للفائزين أو الخاسرين في السباق الانتخابي