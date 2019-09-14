محمد بن راشد يعلن اليوم أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة في الدولة

المصدر: دبي -البيان

يشهد اليوم إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

ويعزز هذا التوجه مكانة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، يقوم على أعلى معايير الشفافية والصرامة والالتزام بقاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في مختلف المجالات.

ووجه سموه في بداية يوليو الماضي بالبدء بتقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي على مستوى الدولة، حيث حدد 14 من سبتمبر موعداً للإعلان عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

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