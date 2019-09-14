محمد بن راشد يعلن اليوم أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

يُعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

وكان سموه أعلن على حسابه الرسمي عبر تويتر في الأول من يوليو 2019 أنه وجه بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي على مستوى الدولة قائلاً: «وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي.. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة... ورسالتي لكافة المسؤولين.. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

نموذج

ويؤكد هذا الإعلان الذي سيصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مكانة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، يقوم على أعلى معايير الشفافية والصرامة والالتزام بقاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في المجالات كافة وتحقيق الهدف المنشود دائماً الذي يؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

برنامج

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم أطلق «برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة» في مارس 2011 للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتي أرجاء الدولة بنفس الجودة.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.

محاور

ويتضمن البرنامج المحاور التالية: تصنيف مراكز الخدمة الحكومية «من نجمة إلى سبع نجوم»، وميثاق خدمة المتعاملين الموحد، وملتقى الإمارات للخدمة المتميزة، ودليل جودة الخدمات الحكومية، واعتماد مواصفة قياسية للخدمات الحكومية.