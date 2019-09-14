محمد بن زايد: الإمارات تتبنَّى التعاون والشراكة عالمياً

المصدر: مينسك - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنَّى سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون والشراكة على المستويَين الإقليمي والعالمي، وحريصة على تدعيم علاقاتها مع مختلف دول العالم؛ انطلاقاً من مبادئ الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومدِّ جسور التعاون والتعارف والحوار بين الثقافات والحضارات، وتواصل نهجها الثابت في دعم التنمية والسلام والاستقرار على المستويَين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك أثناء جلسة مباحثات مع أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا خلال زيارة رسمية لسموه إلى بيلاروسيا أمس. واستقبل أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك.

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