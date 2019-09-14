ارتقاء 6 شهداء أثناء أدائهم واجبهم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

من جهته قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تغريدة: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، لن ننسى تضحياتهم وإنجازاتهم وعطاءهم فهي مصدر فخرنا واعتزازنا، وستبقى مكانتهم خالدة وعالية في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه. خالص تعازينا للوطن قيادة وشعباً، ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

بدوره تقدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأحر التعازي، للقيادة الرشيدة وللقوات المسلحة وشعب الإمارات، في استشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني. وقال سموه في «تويتر»: «أحر التعازي لرئيس الدولة ونائبه وولي عهده وللقوات المسلحة وشعب الإمارات باستشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني الذي نذروا له الأرواح فكانوا القدوة في التضحية والوفاء.. تقبّلهم الله في أعلى عليين وصبّر قلوب أهلهم وذويهم وأحبائهم، ودعناهم أبطالاً وهم الفخر والعز».

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