استشهاد 6 من جنودنا البواسل أثناء أداء واجبهم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وتقدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأحر التعازي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة وشعب الإمارات، في استشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أحر التعازي لرئيس الدولة ونائبه وولي عهده وللقوات المسلحة وشعب الإمارات باستشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني الذي نذروا له الأرواح فكانوا القدوة في التضحية والوفاء.. تقبّلهم الله في أعلى عليين وصبّر قلوب أهلهم وذويهم وأحبائهم، ودعناهم أبطالاً وهم الفخر والعز».

من جانبه، نشر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أسماء الشهداء على حسابه في «تويتر»، مدوّناً عليها: «شهداء الإمارات فخرنا».

أيضاً دوّن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عبر حسابه في «تويتر»: «كوكبةٌ مباركةٌ أخرى تلتحق بركب الشهداء الذين وهبوا حياتهم من أجل الوطن، ومن أجل الدفاع عن قيم الحق والعدل والكرامة، خالص العزاء وصادق المواساة لذوي شهدائنا الأبطال»، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.