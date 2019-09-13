توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا، ورطبا ليلا وصباح الأحد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03 عند الساعة 01:25 الجزر الأول عند الساعة 19:17 الثاني عند الساعة 00:08 ..ويحدث المد الأول عند الساعة 05: 10 الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الاول عند الساعة 18: 16 عند الساعة 04:16 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 85 25

دبي 40 30 90 30

الشارقة 39 28 90 35

عجمان 39 30 90 35

أم القيوين 40 28 85 30

رأس الخيمة 40 29 90 30

الفجيرة 35 29 80 45

العين 42 30 65 20

ليوا 43 28 90 25

الرويس 39 29 80 35

السلع 38 28 75 35

دلما 37 31 80 45

طنب الكبرى 37 31 80 45

طنب الصغرى 37 31 85 45

أبو موسى 38 32 80 40 .