توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - ان حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 13:44 و الثاني عند الساعة 00:51 والجزر الأول عند الساعة 18:42 والثاني عند الساعة 37:07 فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 41: 09 والثاني عند الساعة 28:21.

والجزر الاول عند الساعة 52: 15 و الثاني عند الساعة 03:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 90 25

دبي 40 31 90 30

الشارقة 39 27 90 25

عجمان 38 31 90 35

أم القيوين 39 26 85 30

رأس الخيمة 38 28 80 25

الفجيرة 35 29 85 45

العين 43 29 80 15

ليوا 43 28 90 25

الرويس 39 29 80 35

السلع 38 28 75 35

دلما 38 32 80 40

طنب الكبرى 37 31 85 45

طنب الصغرى 37 31 85 45

أبو موسى 37 31 85 45