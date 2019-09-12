محمد بن راشد: بناها زايد من الميدان وفي الميدان سنكمل المسيرة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من الميدان، وفي الميدان سيتم إكمال المسيرة، وذلك في تدوين على «تويتر» أرفقه سموه بمقطع مرئي لجولات الشيخ زايد في الميدان. وفي نهاية المقطع، تظهر رسالة الموسم الجديد، حيث قال سموه: «مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان. نريد أن نراهم هناك بين الطلاب والمعلمين، أو في السوق بين التجار والمستثمرين، نريد أن نسمع بهم بين المزارعين وعند مرافئ الصيادين، مع الأرامل والأمهات وعند كبار المواطنين، عند المرضى وفي المستشفيات وبين الأطباء والعاملين».

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