محمد بن راشد يشدد على رسالة الموسم الحازمــة بضرورة التواجد فـي الميدان

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من الميدان، وفي الميدان سيتم إكمال المسيرة. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بناها زايد من الميدان، وفِي الميدان سنكمل المسيرة».وأرفق سموه التدوينة بمقطع مرئي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تظهر جولات الشيخ زايد في الميدان ومتابعة سير العمل في مختلف المشاريع.

كما يتضمن المقطع تعليقاً صوتياً للشيخ زايد حول توجيهه للوزراء بضرورة أن يكونوا دائماً في الميدان لمتابعة المشاريع التي تعمل عليها وزاراتهم، فمكان المسؤول الميدان لا المكتب.

وفي نهاية المقطع المرئي تظهر رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي وجهها سموه في بداية الموسم الجديد، حيث قال سموه: «مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان. نريد أن نراهم هناك بين الطلاب والمعلمين، أو في السوق بين التجار والمستثمرين، نريد أن نسمع بهم بين المزارعين وعند مرافئ الصيادين، مع الأرامل والأمهات وعند كبار المواطنين، عند المرضى وفي المستشفيات وبين الأطباء والعاملين».

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دائماً على النزول إلى الميدان لتلمس احتياجات الناس وتلبيتها، كما يعمل سموه على مدار الساعة لجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول. وقد لخص سموه السياسة التي اتبعها في العمل قائلاً: «هدفي البعد عن الأسلوب المكتبي والورقي والنزول إلى الشارع، حيث الناس والمواطنون والزائرون، وكل الفئات التي تستحق أن نعمل من أجلها، وطلبت من المسؤولين عدم الاكتفاء باللجان المكتبية والنزول للمواقع، وأن يبنوا وجهة نظرهم من خلال الشارع، وأماكن وجود الجمهور، ووسيلتهم للحصول على المعلومات والوصول إلى الحقائق لن تتم إلا بوجودهم في مواقع العمل، وشعارنا هو النزول إلى مواقع العمل من دون الاستعانة فقط بالتقارير ودراسات المستشارين».وفي هذا الإطار تعددت زيارات سموه التفقدية لمختلف مواقع العمل الوطني في جميع إمارات الدولة، حتى بات نهج سموه في الإدارة والقيادة منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التميز، وتستقي منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.