طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة غائما جزئيا أحيانا ورطبا مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئيا أحيانا خاصة شرقا، ورطبا مع فرصة لتشكل ضباب أوضباب خفيف صباحا على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية إلى شمالية شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الجمعة" غائما جزئيا خاصة شرقا، ورطبا مع تشكل ضباب صباحا على مناطق متفرقة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "السبت" يكون الطقس رطبا مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الجو يوم "الأحد" رطبا صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر الأجواء يوم "الاثنين" غائمة جزئيا على بعض المناطق خاصة شرق الدولة ورطبة مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا غربا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.