هيئة الموارد البشرية تطلق نظام الخدمات الإلكترونية للموارد البشرية

المصدر: وام

أطلقت هيئة الموارد البشرية نظام الخدمات الإلكترونية للموارد البشرية في إمارة أبوظبي " HRA HUB "، والذي تم إنشاؤه وفق أحدث التقنيات وبأسلوب أكثر سلاسة وفاعلية بهدف تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضا الجهات الحكومية على الخدمات المقدمة من الهيئة.

وقال حسن محمد الحوسني مدير قطاع تنمية وإدارة القوى العاملة في الهيئة - في تصريح له بهذه المناسبة - " إننا نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل تمكين المتعاملين بالجهات الحكومية للحصول على أفضل مستوى من الخدمات المتطورة والرائدة والتي توفر تجربة تعامل مميزة وفريدة والحصول على الدعم اللازم من الهيئة".

وأوضح أن من أهم أولويات الهيئة هو مساعدة الجهات الحكومية في مجالات الموارد البشرية كافة من خلال متابعة حالة إنجاز الطلبات التي تم تقديمها وتعديلها، وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لتقديم خدمات هيئة الموارد البشرية، وتحقيق أهداف التحول الرقمي لحكومة أبوظبي بتحويل جميع المعاملات التقليدية إلى معاملات رقمية.

وفي السياق ذاته .. أكدت الهيئة أن النظام الجديد يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام من قبل المتعاملين على النظام الإلكتروني الجديد، وقد نظمت الهيئة ورش عمل لتدريب المستخدمين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على نظام الخدمات الالكترونية لهيئة الموارد البشرية " HRA HUB "، حيث تم خلال هذه الورش تعريفهم بأهداف النظام والخدمات المتاحة والخصائص التقنية المتوفرة في النظام، إضافة إلى أن الهيئة وفرت الأدلة الإرشادية اللازمة لجميع المستخدمين من الجهات الحكومية عبر النظام.