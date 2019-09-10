توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب بعد الظهر على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تصبح شمالية غربية بعد الظهر/ 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

بحر عمان : خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02 عند الساعة 23:35

الجزر الأول عند الساعة 17:25 الثاني عند الساعة 39:06

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 48: 08 الثاني عند الساعة 11:20

الجزر الاول عند الساعة 56: 14 عند الساعة 02:43

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 32 85 20

دبي 42 31 80 30

الشارقة 41 30 85 40

عجمان 42 31 85 35

أم القيوين 41 30 85 30

رأس الخيمة 42 29 90 30

الفجيرة 36 30 85 45

العين 43 30 80 15

ليوا 41 28 80 30

الرويس 39 29 80 40

السلع 39 30 75 35

دلما 38 32 80 50

طنب الكبرى 39 31 85 40

طنب الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 38 31 85 40