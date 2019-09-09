محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ "توتال"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " توتال" الفرنسية يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها.

وبحث سموه وباتريك بويانيه خلال اللقاء أوجه وفرص التعاون بين " توتال " ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم التنمية والبناء والازدهار على مستوى العالم .

كما تطرق اللقاء إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر سبتمبر 2019 والذي يعد منصة عالمية للحوار وتجمع رؤساء دول و وزراء و رواد القطاع و قادة الفكر إلى جانب المهتمين والمنظمات من جميع أنحاء العالم لمناقشة التطورات في قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها وإيجاد الحلول لها. حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.