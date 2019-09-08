شرطة دبي تكرم عاملة فلبينية لأمانتها

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي السيدة ماي ان بادانا اولميديلو، فلبينية الجنسية تعمل في مقهى "ستار بوكس" في دبي مول، بتكريمها في مقر عملها ووسط زملائها، وذلك لأمانتها وحسن تصرفها، حيث قامت بتسليم الشرطة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي وقدره 195 ألف درهم وشيكان، الأول بقيمة 500 ألف درهم والثاني بقيمة 6 آلاف و250 درهما، بالإضافة إلى



دفتر شيكات ومجموعة أوراق ومستندات، كان قد نسيها أحد الأشخاص في المقهى، الأمر الذي ساهم في إرجاع المفقودات إلى صاحبها.



وكرم العقيد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة بر دبي بالنيابة، السيدة ماي ان بادانا، بحضور النقيب علي مراد حسن، رئيس قسم التوقيف، والملازم أول فيصل الصايغ، الضابط المناوب، والملازم عمر بن صريع، مساعد الضابط المناوب.



وقال العقيد راشد الشحي، إن التكريم يأتي ضمن مبادرة " نصلكم لنشكركم"، والتي تهدف إلى تكريم المتعاونين من الشركاء الخارجيين، وتتجلى آلية تنفيذها في الوصول إلى المكرمين بأماكن عملهم وتكريمهم بين زملائهم، مشيداً بأمانة السيدة ماي ان بادانا وحسن تصرفها، مؤكداً أن هذا التكريم يعد شيئاً بسيطاً مقابل الأمانة التي تحلت بها، داعياً أفراد المجتمع لأن يحذو حذوها، كونها تعتبر مثالا للصدق والأمانة.



وبدورها تقدمت السيدة ماي ان بادانا بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن هذا التكريم يعتبر بمثابة وسام لها تضعه على صدرها ومفخرة لها كونه جاء بين زملائها في العمل.