توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح الإثنين على السواحل شمالا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا من بعد الظهر خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب أحيانا غربا ظهرا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:58 عند الساعة 20:24 والجزر الأول عند الساعة 12:48 الثاني عند الساعة 21:04 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 17والمد الثاني عند الساعة 07:34 والجزر الاول عند الساعة 10: 12الثاني عند الساعة 00:12 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 29 85 20

دبي 41 31 90 25

الشارقة 40 27 90 30

عجمان 39 30 85 30

أم القيوين 39 25 90 25

رأس الخيمة 38 28 85 25

الفجيرة 39 30 85 20

العين 45 30 55 10

ليوا 45 26 85 15

الرويس 41 29 85 45

السلع 40 30 80 35

دلما 38 31 85 50

طنب الكبرى 39 31 85 45

طنب الصغرى 39 31 85 45

أبو موسى 38 31 85 45