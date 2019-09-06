توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شمالا يصبح رطبا ليلاً وصباح الاحد على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:34 عند الساعة 19:11

الجزر الأول عند الساعة 11:49 الثاني عند الساعة 58:02

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 27: 15والمد الثاني عند الساعة 26:06

الجزر الاول عند الساعة 25: 10الثاني عند الساعة 23:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 85 25

دبي 44 31 85 20

الشارقة 44 27 80 25

عجمان 44 28 85 20

أم القيوين 44 28 80 20

رأس الخيمة 44 29 85 25

الفجيرة 38 31 85 35

العين 47 30 55 15

ليوا 47 29 85 15

الرويس 41 30 85 45

السلع 40 31 80 35

دلما 36 32 85 50

طنب الكبرى 40 31 85 45

طنب الصغرى 40 31 85 45

أبو موسى 40 31 85