المنصوري يعرف بكاميرا الروبوت «Int-Ball» من محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان الالكتروني

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاسكا)، فعاليات تعليمية؛ وذلك من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل؛ للتعريف بكيفية استخدام كاميرا الروبوت «Int-Ball»، وخلال تواجد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتأتي الفعاليات التعليمية، في إطار تزويد الطلاب الإماراتيين والمهتمين بالمزيد من المعلومات عن أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الفضاء؛ حيث سيعرض هزاع المنصوري عبر بث مباشر من محطة الفضاء الدولية، كيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball» وآلية عمله في الفضاء.

سيتخلل الفعالية التعليمية مجموعة من الأسئلة والأجوبة مع طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم نقلها في بث مباشر في غرفة التحكم في مركز تسوكوبا الفضائي التابع للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي وفي مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

وسينظم مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، قبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، يومي 9 سبتمبر في جامعة دبي، و10 سبتمبر في جامعة خليفة، فعاليتين تعليميتين؛ للتعريف أكثر بكيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball» وآلية عمله في الفضاء.

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «إن الشراكة مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا (JAXA)، ستسهم في تعزيز الخبرات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، من خلال تبادل العلوم والمعارف المختلفة لتطوير هذا القطاع الهام».

وتابع: «نحن سعداء أن هذه الشراكة ستمكننا من تعزيز علوم الفضاء بين الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم في إلهامهم للاهتمام بصناعة الفضاء».

وأضاف المري: «إن قطاع الفضاء في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم يتطور بشكل كبير، مع ظهور تقنيات جديدة للمساعدة في الرحلات الفضائية المأهولة ودعم استكشاف الفضاء، ويسعدنا أن نرى علاقتنا مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، وهي إحدى وكالات الفضاء المتقدمة في مجال تقنيات الفضاء، تسير بزخم قوي بعد الإطلاق الناجح لخليفة سات في أكتوبر 2018».

وقال كويتشي واكاتا، نائب رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا): «نحن متحمسون لتنفيذ مشروع تعليمي باستخدام كاميرا الروبوت (Int-Ball)، والتي تستخدم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، خلال وجود أول رائد فضاء إماراتي على متن المحطة الدولية».

وأضاف واكاتا، أن التعاون مع الإمارات بدأ عند إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي خليفة سات، على مركبة الإطلاق H-IIA رقم 40 العام الماضي«.

وتابع:»كان معنا في لحظات إطلاق خليفة سات معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، والدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ويوسف حمد الشيباني، مدير عام المركز، وكنت هناك معهم وشعرت بشغفهم القوي لاستكشاف الفضاء«.

وأوضح، أن هذا المشروع سيكون أول مشروع تعاوني باستخدام مختبر كيبو الياباني (KIBO)، منذ اتفاقية التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء (UAESA) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في عام 2016.

وتابع:»نأمل أن تؤدي هذه التجربة التعليمية مع الروبوت (Int-Ball) إلى مزيد من التعاون المستقبلي باستخدام مختبر كيبو الياباني (KIBO) في محطة الفضائية الدولية، خلال رحلات رواد الفضاء الإماراتيين الطويلة الأمد المقبلة".

والجدير ذكره، أن رائد الفضاء هزاع المنصوري، سيعرض شرحاً مفصلاً في 30 سبتمبر الجاري، حول كيفية عمل الروبوت عبر بث مباشر من محطة الفضاء الدولية، للطلاب المبتعثين في اليابان، ضمن فعالية تعليمية ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية. ومن المقرر نقل هذه الفعالية في دولة الإمارات وتحديداً في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء؛ ليتسنى للطلاب الإماراتيين معرفة المزيد حول الروبوت وتوجيه الأسئلة لرائد الفضاء هزاع المنصوري.