محمد بن راشد : نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أمس، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسةً لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

مؤكداً سموه العمل الجاد والحرص على أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً كما هي مركز اقتصادي عالمي. ويأتي ذلك تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة عمل الهيئة نحو تحقيق رؤية سموه الرامية لتعزيز مكانة دبي كمركز ثقافي عالمي أسوة بما حققته الإمارة من نجاحات وإنجازات في مجال المال والأعمال .

حيث رسّخت موقعها الريادي في الحقل. وتمنى سموه التوفيق لسمو الشيخة لطيفة ولفريقها، وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيها هذا التعيين، موجّهاً في الوقت نفسه بضرورة تقديم تصور جديد لعمل الهيئة خلال شهر واحد.

وقد جاء في تغريدة سموه: «وجّهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.. نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً.. كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وأنتظر تصوراً جديداً للهيئة خلال شهر».

شرف وأمانة

من جانبها، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فخرها واعتزازها بهذا التكليف الذي وصفته بأنه «شرف وأمانة»، معربةً عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها سموه إياها بمنحها تلك المسؤولية، وقالت سموها:

«التكليف الذي شرفني به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتولي رئاسة هيئة دبي للثقافة والفنون شرف وأمانة نحملها بكل الفخر والاعتزاز، وبوعي كامل بحجم المسؤولية نحو ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز للإشعاع الفكري والحضاري، ليس على مستوى المنطقة فقط، ولكن على مستوى العالم أيضاً».

وأضافت سموها: «لطالما كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وستظل مصدر إلهام للهيئة في مبادراتها ومشاريعها المختلفة، نحو مزيد من التفاعل البنّاء مع المجتمع الثقافي المحلي والعربي والعالمي، سنعمل على تحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل دبي من خلال الملف الثقافي للإمارة، وسنباشر على الفور تنفيذ توجيهات سموه لتقديم تصور جديد للدور المستقبلي الهيئة خلال شهر واحد من الآن، وسنضاعف الجهود مع فريق العمل من أجل الخروج بأطر مبتكرة لمبادرات الهيئة وأنشطتها نحو توطيد دعائم دورها الأصيل في دفع مسيرة التنمية الثقافية في دبي ودولة الإمارات.

وتأكيد مساهمتها المركزية في إثراء المشهد الإبداعي المحلي والعربي والعالمي، بأفكار مبدعة وبالتعاون مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يعين على بلوغ المكانة المنشودة لدبي مركزاً عالمياً للعمل الثقافي بكل روافده وضمن جميع قوالبه».

وجاء في تغريدة لسموها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا وسام فخر أعتز به ومسؤولية كبرى تحثني وفريق عملي على المزيد من العمل، ونحن معك على العهد لتكون دبي منارة للثقافة والإبداع، وبعون الله سننجز العمل على التصور الجديد للهيئة خلال شهر».

دعم وقيمة

وأضافت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «لدينا من المخزون الثقافي والإبداعي ما يعزز توجهاتنا ويدعم خطانا نحو العالمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على إثراء الساحة الإبداعية بمزيد من الروافد، لا سيما عبر الاهتمام بأجيال بشباب المبدعين، وتمكينهم من استقاء الخبرة من أصحاب التجارب المميزة في الحقل الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، وفتح المجال أمامهم للتعريف بمواهبهم ومساعدتهم على صقلها بتوفير فرص الاحتكاك ضمن منابر الإبداع العالمية ومختلف المسارات الثقافية.

كما سنعمل على توثيق روابط الهيئة مع المبدعين بهدف بناء شبكة من العلاقات مع أصحاب الفكر الخلاق والإبداعات المتميزة سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحويل دبي إلى محور مركزي للحراك الثقافي في المنطقة والعالم، ولدينا من الطاقات والمواهب ما يعيننا على إنجاز تلك الأهداف تماشياً مع المكانة العالمية التي بلغتها دولة الإمارات في شتى المجالات».

سيرة

وكانت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم قد باشرت، من خلال دورها كنائب لرئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، الإشراف على العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تضمنت طيفاً واسعاً من الفعاليات الثقافية والإبداعية التي سعت من خلالها الهيئة لتحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين قطاعات الثقافة والتراث والفنون والآداب لتحقيق السعادة لمجتمعنا، من خلال استشراف المستقبل، وإقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، في إطار حوكمة ديناميكي ومرن.

نورة الكعبي: هنيئاً لسموها ثقة القيادة

هنأت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في «تويتر»، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقة القيادة بها وتعيينها رئيسة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، متمنيةً لسموها ولفريق عملها كل التوفيق.

هالة بدري: تحوُّل جديد يقوده فكر ريادي متفرد

باركت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسةً للهيئة، معربةً عن سعادتها بهذا الاختيار الذي صادف أهله، ومؤكدةً أنه سيحقق تطلعات سموه بأن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً بامتياز، في ظل الفكر الريادي المتفرد الذي تمتلكه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، وقالت:

«نشهد اليوم تَحوُّلاً جديداً في مسيرة الهيئة، ترافقنا فيه قيادتنا الحكيمة التي تتقن صناعة المستقبل وحصد الإنجازات، وها نحن نحظى بسمو الشيخة لطيفة بنت محمد رئيسة للهيئة، هذه الشخصية الاستثنائية الملهمة التي حلَّقت بأجنحة الثقافة نحو فضاءات الإبداع الرحبة، وجعلت من الفنون مشاعلَ نورٍ تتوهج بمختلف المحافل، وتوَّجت التراث المحلي مَلِكاً في حضرة ثقافات العالم، وارتقت بالآداب بأنواعها لتوصل رسالة الفِكر والحضارة الإنسانية، وتنتصر من خلال ذلك للمعرفة وكل ما يعزز مَشاهد التسامح والجمال والابتكار».

وأكدت هالة أن الهيئة على موعد مع رحلة حافلة بالنجاحات، مشيرةً إلى أنها لن تتوانى عن تسخير كل الجهود والإمكانات التي تعزز حضور دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، ووجهةً للصناعات الإبداعية، ومنصة للمواهب والموهوبين، ولافتةً إلى أن فريق عمل الهيئة سيبدأ العمل على التصور الجديد الذي أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وقالت: «سنسير يداً بيد مع سمو الشيخة لطيفة بنت محمد نحو التصور الجديد، لنبني قاعدة ثابتة للثقافة والفنون بكل أشكالها، وسنمضي في دولة اللامستحيل لنبهر العالم كما اعتدنا في دبي».

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