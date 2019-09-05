المنصوري والنيادي: نتطلع لمشاركة الوطن العربي تفاصيل تجاربنا

المصدر: البيان الالكتروني

عقد الطاقمان الرئيس، الذي يتضمن: هزاع المنصوري والروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير، والبديل الذي يضم: سلطان النيادي، وسيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري، مؤتمراً صحافياً، بمركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح. وحضر المؤتمر مسؤولون من وكالات الفضاء المشاركة في المهمة، ومن مركز محمد بن راشد للفضاء، كما حضر ممثلون عن جهات إعلامية عالمية، وأكد رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي أنهما يتطلعان لمشاركة الوطن العربي تفاصيل تجاربهما والخبرات التي اكتسباها في هذا المجال.

وقبيل بدء المؤتمر الصحفي، اجتمع الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الـ25 من سبتمبر، مع لجنة مؤلفة من: وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، ووكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ومركز محمد بن راشد للفضاء، للحديث عن رواد فضاء المهمة وسيرهم الذاتية والتدريبات التي خضعوا لها والتفاصيل الخاصة بالمهمة.

شكر وتقدير

وتوجّه سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالشكر إلى وكالة الفضاء الروسية ومركز يوري جاجارين لدورهما في إعداد رواد الفضاء، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصل إليه رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، استعداداً لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، خلال المؤتمر الصحافي: «يتبقى على الإطلاق التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي إلى محطة الفضاء الدولية 20 يوماً، وفي مخيلتي اليوم الكثير من الأشياء، وفي هذه اللحظات أتوجّه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على هذه الفرصة، وأبي وأمي اللذين ساعداني في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة».

وأضاف المنصوري: «اليوم أحضر بالزي العسكري، لأتوجّه بالشكر إلى القوات المسلحة الإماراتية والقوات الجوية التي أفتخر بالانضمام إليها، حيث دفعني ذلك للتميز والوصول إلى هذا المكان، فاليوم حصاد وثمرة للإيمان بالإمكانات التي يمتلكها أبناء الإمارات، فشكراً للجميع».

حلم

وتابع: «اليوم أضع أمام عيني صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجمعه مع وفد من رواد فضاء كانوا يتحدثون معه عن الفضاء وأهميته لمستقبل الدول، وحلمه بأن يصل أبناؤه إلى الفضاء، ولا أستطيع وصف الانطلاق قبل أن أعيشه، ونرجو أن نكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة».

وأكد: «كوننا أول دولة عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية، بحد ذاته مسؤولية كبيرة وأمامنا الكثير لنتعلمه حول محطة الفضاء الدولية مع الفريق الرائع، حيث سنقوم بعمل الكثير من التجارب العلمية بالتعاون مع مختلف وكالات العالم، ومنها روسكوسموس، ووكالة الفضاء الأوروبية وناسا وجاكسا، وسنتعلم كيف يتعايش الإنسان في بيئة منعدمة الجاذبية، وذلك يؤهلنا لتعلم الكثير للرحلات القادمة».

وفي سؤال لرائد الفضاء الإماراتي البديل لنفس المهمة، سلطان النيادي، حول مهام فضائية مأهولة مستقبلية، قال: «نعتبر برنامج الإمارات لرواد الفضاء برنامجاً مستداماً، وأكبر دليل على ذلك أن شعار المهمة «طموح زايد»، كُتب عليه «مهمة 1»، ما يعني أن هناك مهمات أخرى قادمة».

وتابع: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال: «الدول في تقدم والدول تحجز مكانها بين الدول المتقدمة»، أنا وزميلي هزاع نشعر بالمسؤولية ونتطلع للعودة من هذه المهمة بالخبرات لتحفيز الشباب، ومشاركة الوطن العربي بأهم تفاصيل التجارب، نحن بحاجة لنبدأ من الآن بحجز مقاعد في هذا المجال المهم بين دول العالم».

خبرات

وأضاف النيادي: «خلال الفترة الماضية اكتسبنا الكثير من الخبرات عن مهمات الفضاء، والتي ستسهم بشكل كبير في تطوير برنامج قطاع الفضاء المستدام في دولة الإمارات، خلال المراحل المقبلة للمهمات المأهولة».

ومن جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «سعداء بالوصول إلى هذه اللحظات المهمة للإمارات والمنطقة العربية، وبالجهد المبذول في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يعد البداية لبرنامج مستدام لاستكشاف الفضاء».

وأضاف الشيباني: «بعثة الإمارات الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، جاءت بفضل جهود مكثفة بذلها أفراد مخلصون ومنظمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشراكات استراتيجية مهمة مع وكالات الفضاء العالمية الكبرى، مثل: ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وروسكوسموس، التي أشرفت على تدريب رواد الفضاء».

وأكد: «نجدد تعهدنا للقيادة الرشيدة بمواصلة بذل الجهد لرفع علم الإمارات عالياً في الفضاء، ودعم وتطوير صناعة الفضاء خلال المرحلة المقبلة». وأكد: «ملتزمون بالمشاركة في الاستكشاف العلمي والرحلات الفضائية البشرية، وبتحقيق إنجازات مهمة في صناعة الفضاء والعلوم».