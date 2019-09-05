توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، يصبح رطبا ليلا وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:12 عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 14والمد الثاني عند الساعة 04:42 والجزر الاول عند الساعة 56: 08 والجزر الثاني عند الساعة 21:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 85 25

دبي 43 32 80 20

الشارقة 43 28 85 20

عجمان 44 29 85 25

أم القيوين 43 28 80 20

رأس الخيمة 44 27 75 15

الفجيرة 37 30 85 40

العين 46 30 55 15

ليوا 45 28 90 20

الرويس 42 30 85 20

السلع 41 30 80 20

دلما 38 33 70 40

طنب الكبرى 39 32 85 45

طنب الصغرى 39 32 85 45

أبو موسى 39 32 85 45