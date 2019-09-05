محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد والمصير والمستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد.

وقال سموه: «الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا».

وأضاف سموه أن التضحيات التي قدمها شهداؤنا في سبيل الدفاع عن الحق والواجب تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعز لأبناء الإمارات جميعاً جيلاً بعد جيل. جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، «حديقة شهداء حرس الرئاسة» في معسكر محوي، تخليداً لذكرى شهداء الوطن الأبرار، وتكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن التحديات التي تواجه الدول مستمرة، سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة، والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة.

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