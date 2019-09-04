توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول ظهرا إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 16 - 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:26 عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 10:41 الثاني عند الساعة 03:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 36: 13والمد الثاني عند الساعة 16:03 والجزر الاول عند الساعة 49: 07الثاني عند الساعة 20:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 85 15

دبي 41 33 75 20

الشارقة 42 28 75 25

عجمان 42 32 75 20

أم القيوين 43 26 75 15

رأس الخيمة 42 30 70 15

الفجيرة 37 30 85 40

العين 45 31 65 10

ليوا 46 27 90 15

الرويس 40 29 80 20

السلع 41 30 80 25

دلما 40 31 80 40

طنب الكبرى 39 33 85 45

طنب الصغرى 39 33 85 40

أبو موسى 39 32 80 40