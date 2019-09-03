عصام الحميدان: النيابة العامة تستقطب المواطنين

المصدر: البيان الالكتروني

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، أن الاهتمام البالغ بعملية التوطين في الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعمل بكل طاقاتها على تدريب وتأهيل الإماراتيين، وتستقطب المزيد منهم، وتحقيق متطلبات التوطين، والتعاون مع جميع الهيئات والدوائر في هذا المجال، وستقوم بالمزيد من الإجراءات والمبادرات في هذا الشأن، وتحقيق كافة المتطلبات بهذا الملف الهام.

وقال النائب العام لإمارة دبي، إن سمو الشيخ "حمدان بن محمد" ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أبدى اهتماما جلياً في رسالة الموسم الجديد، حيث وصفها بأنها تسابق الزمن وترفع سقف التحديات لفرق العمل من خلال تشكيلها نهجاً شاملاً ومتكاملاً للعمل الحكومي، وبادر لتنفيذ التوجيهات التي تضمنتها بشكل شامل، وعلى رأسها التوطين.

وقال إن سمو الشيخ "حمدان بن محمد" ترجم اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين، بخطوات عملية وتنفيذية سريعة، من خلال توجيهه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بقيادة جهود التوطين والتنمية البشرية بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص المعنية، ورفع تقارير الأداء لسموه للوقوف على حجم الإنجاز بما يضمن مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أكد على الانتهاء من إعداد خطة العمل خلال أسبوعين وإطلاق مبادرات داعمة وممكنة للإماراتيين بشكل مباشر.

وقال النائب العام لإمارة دبي، إن اقتصاد دبي يتيتح فرصاً هائلة لمئات الألوف بل وحتى للملايين من الناس من مختلف أرجاء العالم، وسيكون توفير فرص عمل كريمة لأبناء الوطن واجباً على جميع الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات، لرد جزء من الجميل لهذا الوطن المعطاء.

وأضاف أن المتابعة المباشر للتوطين من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد، تسهم في علاج اختلالات سوق العمل، وتحقيق التنمية المتوازنة من خلال تحقيق النتائج المرجوة منها بتوطين الوظائف، وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب الوطن.

وأكد "الحميدان" على أن التوطين له مكانة كبيرة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، فبناء الإنسان وتنمية مهاراته، وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة له من أهم الركائز التنموية في الدولة، وسيتعاظم دوره في الفترات القادمة.

ونوّه إلى أن عملية التوطين ستدعم هذه التنمية وستحقق متطلباتها و ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وهو ما سيعود بالمزيد من الفرص والعوائد على جميع سكان الدولة مواطنين ومقيمين.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة في إمارة دبي ستعمل بكل طاقاتها على تدريب وتأهيل الإماراتيين، واستقطاب المزيد منهم، وتحقيق متطلبات التوطين، والتعاون مع جميع الهيئات والدوائر في هذا المجال، وستقوم بالمزيد من الإجراءات والمبادرات في هذا الشأن، وتحقيق كافة المتطلبات بهذا الملف الهام.