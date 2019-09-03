سلطان النيادي لـ«البيان»: نعيش طموح أبينا زايد الذي سيتحقق 25 سبتمبر

المصدر: موسكو - فهيم الصوراني

أكد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الاحتياط في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، أن الطموح والحلم يتحققان بالإيمان والعمل والمثابرة، قائلاً «نحن اليوم نعيش تحقيق الحلم ونعيش طموح أبينا زايد، الذي سوف يتحقق بإذن الله بتاريخ 25 سبتمبر الجاري»، موجهاً رسالة عبر «البيان» إلى الشباب الإماراتي والعربي بأنه من أجل تحقيق الطموحات يجب الإيمان بها والسعي إليها.

وقال النيادي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، «نحن قضينا فترات طويلة في فترة الإعداد والتجهيز، والآن نحن جاهزون لهذه المهمة وكلنا ثقة في التدريبات التي تلقيناها، كما أننا واثقون في المعدات التي سوف نتعامل معها»، مضيفاً أن ما نحن عليه اليوم هو نتيجة حلم وشغف وإصرار وإرادة من أجل تحقيق حلمنا في الوصول إلى الفضاء، قائلاً «نحن اليوم نعيش تحقيق هذا الحلم ونعيش طموح أبينا زايد اللي راح يتحقق بإذن الله بتاريخ 25 سبتمبر من هذا العام».

وقال النيادي، رسالتي إلى الشباب الإماراتي والشباب العربي من دون شك هي أنه «يجب أن تؤمن بطموحاتك وتسعى إليها وسوف تتحقق بإذن الله».

وأوضح النيادي في تصريحه لـ«البيان» أن محطة الفضاء الدولية تعتبر مختبراً كبيراً يسبح في الفضاء وموقع مراقبة وتجارب علمية لرواد الفضاء، وانه يجري خلالها العديد من الأبحاث والتي تركز على العيش لفترات طويلة في الفضاء وتأثير ذلك على جسد الإنسان وخاصة ما يخص كثافة العظام والأشعة الكونية وكيفية تحول الحمض النووي في جسم الإنسان.

وأكد رائد الفضاء الإماراتي الاحتياط أن العديد من الأبحاث التي سيتم إجراؤها في المحطة الفضائية الدولية ستفيد البشرية بعد عودة رائد الفضاء إلى الأرض لأن نتائج هذه التجارب تقارن وتؤخذ في الاعتبار، قائلاً «لذلك هذه النتائج ضرورية جداً إذا قررنا في يوم من الأيام أن نذهب بعيداً في الفضاء من أجل فهم طبيعة هذه التأثيرات على جسد الإنسان وهذا جزء بسيط من ما يقوم به رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية»، مضيفاً، «الإنسان طالما حلم بالذهاب بعيداً إلى الفضاء ووصل إلى القمر والآن التركيز على كوكب المريخ، والبيانات التي ترصد بعد عودة رواد الفضاء إلى الأرض والتغيرات على أجسادهم تعتبر معلومات مهمة تفيد في خدمة الإنسانية إذا ما يوم من الأيام قرر الإنسان الذهاب بعيداً إلى الفضاء يجب أن نفهم المخاطر المحيطة في الجسم البشري وطبيعة وردة فعل هذا الجسم عندما يسافر إلى الفضاء لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات في المستقبل»، مشدداً أن «هذه معلومات مهمة جداً سوف يعود بها بإذن الله رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لمشاركة المجتمع الدولي بها».