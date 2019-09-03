الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً خاصة شمالاً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

و ذكر المركز -في نشرته اليومية- ان حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 16 - 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.. و الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط .. و سيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 16:46 عند الساعة 05:06 و الجزر الأول عند الساعة 10:09 الثاني عند الساعة 58:22..فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 57: 12والمد الثاني عند الساعة 11:02 والجزر الاول عند الساعة 38: 19 والثاني عند الساعة 07:49.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغر

أبو ظبي 46 31 70 15

دبي 45 32 75 20

الشارقة 44 29 75 25

عجمان 43 30 75 20

أم القيوين 44 31 70 15

رأس الخيمة 45 30 75 15

الفجيرة 36 30 85 40

العين 45 31 40 10

ليوا 46 30 85 15

الرويس 42 31 80 20

السلع 41 30 80 25

دلما 40 31 80 45

طنب الكبرى 39 33 85 45

طنب الصغرى 39 33 85 40

أبو موسى 39 32 80