توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا رطبا ليلاً وصباح بعد غد الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

و الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10 عند الساعة 04:13 و الجزر الأول عند الساعة 09:37 الثاني عند الساعة 02:22.

و بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 19: 12والمد الثاني عند الساعة 14:01 والجزر الاول عند الساعة 48: 18الثاني عند الساعة 06:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 80 15

دبي 44 31 70 20

الشارقة 44 30 75 25

عجمان 43 31 75 20

أم القيوين 43 31 80 15

رأس الخيمة 45 30 75 15

الفجيرة 38 31 80 20

العين 46 31 40 10

ليوا 46 29 70 10

الرويس 38 31 70 20

السلع 39 30 75 25

دلما 40 32 85 30

طنب الكبرى 39 33 80 40

طنب الصغرى 39 33 80 40

أبو موسى 39 33 80