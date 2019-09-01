توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35 عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 09:03 الثاني عند الساعة 10:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 42: 11والمد الثاني عند الساعة 19:00 والجزر الاول عند الساعة 00: 18الثاني عند الساعة 06:10 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 70 15

دبي 43 32 70 20

الشارقة 43 31 75 25

عجمان 43 32 75 20

أم القيوين 44 31 80 15

رأس الخيمة 43 30 75 20

الفجيرة 41 32 85 20

العين 45 31 50 10

ليوا 46 28 80 10

الرويس 38 26 80 30

السلع 38 27 75 25

دلما 41 32 85 30

طنب الكبرى 40 33 80 40

طنب الصغرى 40 33 80 40

أبو موسى 40 33 80 40.