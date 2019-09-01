محمد بن راشد.. رسائل حازمة تلامس نبض الشعب

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله ،» مجموعة من الرسائل المختصرة للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.

ودعا سموه المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول إلى الميدان، مشدداً سموه على عدم السماح بالعبث بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مؤكداً أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية، مشيراً إلى ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة، مطالباً سموه المسؤولين باحترام أي متصلٍ عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته، وعبّر سموه عن تفاؤله، مؤكداً أن القادم أجمل وأفضل وأعظم.

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