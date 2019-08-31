الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا .. رطبا ليلا وصباح الإثنين المقبل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا و تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 18 - 28 كم/ س بوجه عام تصل إلى 38 كم/ س أحيانا.

و الخليج العربي يكون خفيف الموج إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 عند الساعة 02:31 و الجزر الأول عند الساعة 08:29 الثاني عند الساعة 20:20.

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 06: 11 و المد الثاني عند الساعة 24:23 و الجزر الاول عند الساعة 15: 17الثاني عند الساعة 05:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 43 30 85 15

دبي 44 26 65 15

الشارقة 43 27 80 20

عجمان 41 30 75 20

أم القيوين 42 27 75 15

رأس الخيمة 40 26 88 20

الفجيرة 40 30 85 15

العين 47 30 40 10

ليوا 47 25 95 10

الرويس 45 28 80 15

السلع 44 29 75 25

دلما 42 30 70 45

طنب الكبرى 40 32 80 40

طنب الصغرى 40 32 80 40

أبو موسى 39 32 80