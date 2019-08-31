المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بلغ عدد الزيارات المنزلية التي نفذتها هيئة الصحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 لأصحاب الهمم 615 زيارة، تم خلالها تقديم العلاجات اللازمة لهم في المنازل وفق منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة لـ«البيان»، إن الهيئة أنجزت المسارات الرئيسية الخمسة الخاصة بأصحاب الهمم تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دبي، ويشمل المسار الأول «منافع صحية لأصحاب الهمم»، حيث تم إعداد سجل خاص لأصحاب الهمم يشمل جميع الحالات، وتطبيق برنامج متكامل لنظام التصنيف الشامل للتشخيص المرضي والوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص، والتواصل مع صناع القرار لإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لضمان تطبيق البرنامج.

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ــ 615 زيارة منزلية لأصحاب الهمم تنفذها «صحة دبي» في النصف الأول