615 زيارة منزلية لأصحاب الهمم تنفذها «صحة دبي» في النصف الأول

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بلغ عدد الزيارات المنزلية التي نفذتها هيئة الصحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 لأصحاب الهمم 615 زيارة تم خلالها تقديم العلاجات اللازمة لهم في المنازل وفق منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة لـ«البيان» إن الهيئة أنجزت المسارات الرئيسية الخمسة الخاصة بأصحاب الهمم تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دبي، ويشمل المسار الأول «منافع صحية لأصحاب الهمم»، حيث تم إعداد سجل خاص لأصحاب الهمم يشمل جميع الحالات، وتطبيق برنامج متكامل لنظام التصنيف الشامل للتشخيص المرضي والوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص، والتواصل مع صناع القرار لإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لضمان تطبيق البرنامج.

دمج

وأضافت أن الهيئة تعمل من خلال المسار الثاني «سياسة الصحة الدامجة لأصحاب الهمم»، على ضمان الدمج بين الأشخاص أصحاب الهمم والمجتمع المبني على نظام رعاية صحية عالية الجودة، مستهدفة تعزيز البرامج المبنية على المساواة بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع، وخاصة المرتبطة بالأنشطة الصحية والاجتماعية، وتذليل كل السبل لإيصال الخدمات الطبية إلى مستحقيها من أصحاب الهمم من دون تمييز وبمعايير عالية الجودة، يصاحبها مؤشرات أداء واضحة ومحددة لرصد وتتبع وتقييم مستوى الخدمات.

تطوير

وبينت تريم أن المسار الثالث «برنامج خدمات إعادة تأهيل والصحة النفسية لأصحاب الهمم»، يشمل: إعداد وتطوير وربط برامج إعادة التأهيل، وبرامج الصحة النفسية لأصحاب الهمم، ومن هم عرضة للإصابة بأي إعاقة، مع ضمان سهولة الوصول إلى البرامج، وأن تكون البرامج كافة متاحة وفي متناول الجميع، وذلك في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الحرجة وضمن العيادات الطبية الإنمائية في هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى تطوير وتوفير خدمات إعادة تأهيل بحيث تكون شاملة ومتكاملة، مع ضمان توفير خدمات منزلية وخدمات مجتمعية لإعادة التأهيل، وتوفر حزمة مطورة من خدمات الصحة النفسية المجتمعية وخدمات الحالات المزمنة.

وتابعت: المسار الرابع «برنامج التشخيص والتدخل المبكر»، حيث تعمل «صحة دبي» لضمان توفر خدمات عالية الجودة في التشخيص والتدخل المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادة الإنمائية. ومضت: المسار الخامس، «برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة»، والذي يعد من الأولويات القصوى للهيئة، ويهدف إلى توفير خدمات المسح، والكشف المبكر، وتحليل احتياجات الحالات.

كما ذكرت تريم: «هيئة الصحة قامت بافتتاح مركز للتدخل المبكر من سن الولادة وحتى السادسة، في مبنى مستقل وملحق بمبنى مركز المزهر الصحي لإنماء قدرات الأطفال، وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، وفي ضوء الأصول الطبية المتعارف عليها».